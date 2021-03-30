Россия нарастила численность своих войск у границ Украины, а также на территории временно оккупированного Крыма и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом в Верховной Раде сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак.

По его словам, по состоянию на 30 марта, вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины, а также в Крыму содержится 28 батальонных тактических групп противника:

«А именно в Брянской, Воронежской, Ростовской областях и на территории временно оккупированного Крыма».

Хомчак также добавил, что Россия стягивает войска к границам Украины под видом военных учений «Запад 2021»:

«В целом ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи украинской границы, что создает угрозу военной безопасности государства».

Накануне в одном из свои интервью Хомчак сообщил, что на Донбассе постоянно присутствуют 2-3 тысяч кадровых российских военных, они контролируют местных боевиков.

Также сообщалось, что в Украине с разницей в сутки скончались «киборг» ДАП и его жена.