Пророссийские боевики семь раз нарушили режим полного прекращения огня на оккупированном Донбассе,за сутки, 30 марта. Так, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть обстрелов и один факт инженерного оборудования позиций.

Подробную сводку опубликовал пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

Вражеские обстрелы были зафиксированы в районе Авдеевки и Песков. Оккупанты открывали огонь из противотанковых гранатометов.

Также боевики стреляли в пригороде Широкино из крупнокалиберных пулеметов. Они открывали огонь из стрелкового оружия и возле населенных пунктов Причепиловка и Троицкое.

А вблизи Павлополя российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций.

К счастью, в результате вражеских обстрелов боевиков ни один украинский военнослужащий не был ранен.

Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ о действиях вооруженных формирований Российской Федерации.

Как мы уже рассказывали ранее, в РФ заявили, что ухудшение ситуации на оккупированном Донбассе связано с «провокациями Киева».

А Руслан Хомчак сообщил, что на Донбассе постоянно присутствуют 2-3 тысяч кадровых российских военных, которые контролируют местных боевиков.