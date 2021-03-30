Частную военную компанию Семена Семенченко «слил» правоохранителям один из ее бывших участников.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева.

По данным следствия, уроженец Барышевки Киевской области с июля 2018 года по конец ноября 2019 года был в составе незаконного вооруженного формирования. Он добровольно вышел из него и написал заявление в правоохранительные органы в январе 2021 года.

Также сообщается, что он рассказал следствию о создании и работе частных военных компаний ООО «Донкорп Украина» и «Donbass Battalion corporation», а также предоставил информацию об активных членах ЧВК.

С учетом того, что показания помогли в разоблачении этого формирования, Печерский райсуд освободил мужчину от ответственности.

Накануне бывший народный депутат Украины Семен Семенченко сообщил о получении подозрения, в деле о создании ЧВК.

Также сообщалось о задержании еще одного подозреваемого по делу ЧВК Семенченко. Им оказался бывший командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский (позывной «Гал»).