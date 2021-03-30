Правительство Украины не рассматривает возможность введения полного локдауна по всей территории территории страны из-за роста количества больных COVID-19.
Соответствующее заявление сделал министр Кабмина Олег Немчинов в эфире телеканала Дом.
«Мы сейчас не обсуждаем общенациональные карантинные ограничения. Мы действуем в режиме ограничений в определённых регионах. Более того, мы дали возможность территориальным громадам самостоятельно вводить ограничения на упреждение, не ожидая решения по конкретным областям», – пояснил он.
Немчинов, в свою очередь, напомнил, что украинцам необходимости соблюдать социальную дистанцию и избегать мест массового скопления людей.
А тем временем, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга сказал, что введение локдауна в Украине «теоретически возможно».
«Будущее можно спрогнозировать, но лучше этого не делать», – добавил он.
Как мы уже рассказывали ранее, в Одессе в этом году отменили «Юморину», которая ежегодно проходила 1 апреля — регион находится в «красной» зоне карантина.
А также, карантин во Львове ужесточают из-за резкого увеличения количества больных и госпитализаций в городе.