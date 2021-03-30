В субботу, 30 марта, День ангела отмечает Алексей. В этот день почитается память преподобного Алексия (Теплого Алексея), человека Божия.



НАРОДНАЯ ПРАВДА, сделала подборку поздравлений и открыток для Алексеев.

Спешу тебя поздравить, Алексей,

Желаю только мира и добра!

Мечты пусть все сбываются скорей,

Пусть будет жизнь прекрасней, чем вчера!

Желаю море радостных мгновений,

Здоровья, много денег, сто друзей,

В карьере тебе новых достижений,

И просто миллион удачных дней!



***

Поздравляю, Алексей!

Коль проблемы — не робей,

Трудности пусть — не беда,

Друзья выручат всегда.

Пусть удач — невпроворот,

Радостей — водоворот.

Нет преградам, жми смелей,

Побеждай всех, Алексей.



***

Алексей — «оберегающий»,

Пусть же имя защитит

В жизни час, судьбу решающий,

От проблем и от обид!

Пусть обходят дом ненужные

Хороводы из помех,

А наполняет его дружные

Счастье, радость, мир и смех!



***

Птицы нас встречают пеньем,

Дом ломится от гостей,

Ведь сегодня поздравленья

Принимает Алексей.

Счастлив будь, красив и весел,

Щедро добротой делись,

В мире, сотканном из песен,

Пусть проходит твоя жизнь.

Радость, счастье и удача

За плечом твоим стоят,

Станет жизнь богаче, ярче,

И пусть ангелы хранят.

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