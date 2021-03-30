В субботу, 30 марта, День ангела отмечает Алексей. В этот день почитается память преподобного Алексия (Теплого Алексея), человека Божия.
НАРОДНАЯ ПРАВДА, сделала подборку поздравлений и открыток для Алексеев.
Спешу тебя поздравить, Алексей,
Желаю только мира и добра!
Мечты пусть все сбываются скорей,
Пусть будет жизнь прекрасней, чем вчера!
Желаю море радостных мгновений,
Здоровья, много денег, сто друзей,
В карьере тебе новых достижений,
И просто миллион удачных дней!
***
Поздравляю, Алексей!
Коль проблемы — не робей,
Трудности пусть — не беда,
Друзья выручат всегда.
Пусть удач — невпроворот,
Радостей — водоворот.
Нет преградам, жми смелей,
Побеждай всех, Алексей.
***
Алексей — «оберегающий»,
Пусть же имя защитит
В жизни час, судьбу решающий,
От проблем и от обид!
Пусть обходят дом ненужные
Хороводы из помех,
А наполняет его дружные
Счастье, радость, мир и смех!
***
Птицы нас встречают пеньем,
Дом ломится от гостей,
Ведь сегодня поздравленья
Принимает Алексей.
Счастлив будь, красив и весел,
Щедро добротой делись,
В мире, сотканном из песен,
Пусть проходит твоя жизнь.
Радость, счастье и удача
За плечом твоим стоят,
Станет жизнь богаче, ярче,
И пусть ангелы хранят.
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