Угроза наступления российских войск на Украину со стороны белорусской границы, на сегодняшний день, маловероятна.

Такое мнение озвучил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью главному редактору издания Гордон.

По его мнению, РФ якобы не сможет удерживать новые территории в случае захвата.

«Для того, чтобы шло наступление, надо цель иметь. Кто будет наступать, с какой целью и как он потом будет содержать те территории?» – уверен главнокомандующий ВСУ.

Также, Хомчак считает, что в российской армии сейчас далеко не все готовы воевать на чужих территориях и гибнуть там.

«Там люди тоже хотят жить», – сказал генерал-полковник.

Он подчеркнул, что не хочет раскрывать все детали подготовки украинской армии к противодействию врагу. Ведь сейчас оккупанты могут не тратить деньги на разведку, а просто следить за публикацией различной информации в интернете.

В то же время, Хомчак заверил, что в Генштабе ВСУ просчитывают все сценарии возможного поведения России, реальные и нет.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1643&v=9BJhZ6YHse0&feature=emb_title&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%91%D0%B0%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD

Как мы уже рассказывали ранее, Россия нарастила численность своих войск у границ Украины, а также на территории временно оккупированного Крыма и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Также, Хомчак сообщил, что на Донбассе постоянно присутствуют 2-3 тысяч кадровых российских военных, они контролируют местных боевиков.