Украина присоединилась к антироссийским санкциям, которые ранее ввел Евросоюз из-за ареста и приговора главному российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Соответствующее заявление сделал верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Так, кроме Украины, к антироссийским санкциям присоединились Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли — Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

«Европейский союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его», — подчеркнул Боррель.

В один день с ЕС, США также ввели ряд санкций в отношении РФ из-за преследования и отравления оппозиционера Алексея Навального. В санкционный список попали семь высокопоставленных российских чиновников.

Как мы уже рассказывали ранее, правительство Канады ввело санкции в отношении Российской Федерации за оккупацию Крыма.

Также санкции ввело и правительство Австралии — ограничительные меры приняли из-за строительства и эксплуатации оккупантами железнодорожной части крымского моста.