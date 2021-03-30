Верховная Рада поддержала законопроект №4355, который предусматривает узаконивание цифровых паспортов.

Соответствующее решение было принято во время внеочередного пленарного заседания парламента 30 марта. «За» проголосовали 302 нардепа.

Так, биометрический паспорт и ID-карта в приложении Дія с 23 августа 2021 года на законодательном уровне станут полным аналогом бумажного и пластикового, а Украина – новатором в области использования цифровых документов.

Соответственно, цифровые паспорта будет возможно предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.

Также, цифровые паспорта можно использовать для получения отправлений на почте, для подтверждения возраста в супермаркетах, в банках – для подтверждения личности и осуществления кассовых операций, а также для открытия банковского счета онлайн.

Также с цифровыми паспортами можно путешествовать по Украине самолетом и поездом, заселяться в отель и тому подобное.

А начиная с сентября 2021 года Украина начнет вхождение в режим «без бумаги». Это означает, что государственные органы не смогут требовать бумажные документы, если необходимая информация уже есть в реестрах.

«Украина – первая страна в мире, которая запустила цифровые паспорта и законодательно приравняла их к обычным документам. Пользователи Дії больше не будут сталкиваться с ситуациями, когда цифровой паспорт не принимают. Это не просто важное событие в истории современной Украины и большой шаг к внедрению режима «без бумаги». Это уникальный мировой кейс, которым можно и нужно гордиться», – заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как мы уже рассказывали ранее, европейские туристы уже к лету могут получить «зеленый паспорт», который позволит им беспрепятственно путешествовать по Евросоюзу.

Тем временем, Владимир Зеленский анонсировал введение COVID-паспортов в Украине.