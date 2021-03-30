ПриватБанк может отключить клиентам платежные системы Apple Pay и Google Pay, если Верховная Рада примет законопроект №4364 с правкой о снижении эквайринга (комиссии за прием бизнесом банковских карт).

Об этом заявил замглавы правления финучреждения по вопросам развития бизнеса Разван Мунтеану, пишет UBR.

По его словам, сервисы Apple Pay и Google Pay станут слишком дороги в обслуживании для банков с учетом дополнительных комиссий и расходов эмитентов, а также льготных периодов по кредитным картам.

Кроме того, говорится в материале, убыточными станут и POS-терминалы в торговых точках с обращением менее 33 тыс. грн в месяц. Поэтому 119 тыс. предпринимателей рискуют остаться без них и не смогут принимать карты клиентов.

Также, согласно подсчетам ПриватБанка, госбюджет Украины будет терять 4 млрд грн в год в случае введения госрегулирования эквайринга.

Ранее сообщалось, что ритейлеры требуют уменьшить стоимость эквайринга, которая становится «неподъемной» для бизнеса. Против высокой комиссии выступают и представители нефтегазовой промышленности. Эквайринг занимает вторую строчку в списке затрат сетей АЗС.

При этом в НБУ госрегулирование эквайринга не поддерживают.

Накануне ПриватБанк обновил правила пополнения бизнес-карточек (карт «Ключ к счету» и корпоративных карт) и текущих счетов.

Бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет объявлен в розыск. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре, он фигурирует в деле о махинациях в финансовом учреждении до его национализации,