В австрийском городе Грац неизвестные напали на украинских подростков 15 и 17 лет – двое братьев получили ножевое ранение.

Об этом сообщает издание Heute.

Известно, что братья договорились о продаже одежды с незнакомцем. Мужчина заманил украинцев в пешеходный подземный переход под предлогом примерки. Когда незнакомец примерил куртку, с обоих входов в переход к братьям подошли четверо-пятеро людей в масках. Один из них, угрожая пистолетом 17-летнему юноше, потребовал у того деньги, ценности и одежду, которую он принес с собой.

Подростки стали сопротивляться. По этой причине старшего из них злоумышленники ударили ножом в верхнюю часть тела. Младший брат пришел ему на помощь, а преступники, воспользовавшись моментом, разбежались.

Раненого юношу доставили в больницу, его брат получил незначительные травмы лица.

Консул Украины в Австрии Мирослава Зинкевич в комментарии «Сегодня» сообщила, что дело о нападении с ножом на украинских подростков в городе Грац находится на контроле полиции, которая подозревает ограбление. Она также добавила, что к делу подключился почетный консул в Сирии:

«Подключили к нашему делу также почетного консула в Сирии. Он вовлечен в это дело, контролирует процесс, а также на постоянной связи с врачами, семьей и полицией. Дело на контроле полиции. Поиск злоумышленников продолжается. По словам полиции это было ограбление. Своего рода подростки что-то между собой не поделили и решили это таким образом».

Зинкевич также добавила, что жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, в ближайшие дни будет выписан.

В начале марта стало известно, что подростка украинского происхождения, который в январе получил тяжелые травмы после жестокого нападения в Париже, выписали из больницы.

Как известно, 15 января группа подростков (около десяти человек) с металлическими палками, битами и ножами атаковала компанию учеников у торгового центра Beaugrenelle в Париже. Всем, кроме Юрия, удалось убежать. Юноше в нескольких местах пробили череп, у него были множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Возможно, парень стал жертвой конфликта между подростковыми группами. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал нападение «актом чрезвычайной жестокости».