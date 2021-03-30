В Украине наиболее сложная ситуация с COVID-19 сложилась в Киеве и в Одессе. В то же время, ситуация с COVID-19 полностью стабилизировалась в Ивано-Франковской области.
Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Украина 24″.
«Мне кажется, что в Киеве достаточно тяжелая ситуация, действительно тяжелая ситуация также в Одессе. В Киеве мы добавляем сейчас кровати, в частности в Академии медицинских наук мы отфинансируем 500 коек», — утверждает глава Минздрава.
По его мнению, для стабилизации ситуации, крайне необходимо придерживаться карантинных ограничений.
«Чтобы эта ситуация выровнялась, и у нас уже есть пример, который я постоянно привожу — надо просто соблюдать введенные жесткие карантинные ограничения — мы полностью стабилизировали ситуацию в Ивано-Франковской области, а она полыхала. Когда мы видели там темпы роста, то было жутко», — подчеркнул он.
Как мы уже рассказывали ранее, за месяц с начала кампании по вакцинации от COVID-19 в Украине медики получили только 689 сообщений о побочных эффектах, которые проявились после укола вакциной Covishield. На сегодняшний день уже введено почти 200 тысяч доз данного препарата.
Тем временем, правительство Украины не рассматривает возможность введения полного локдауна по всей территории территории страны из-за роста количества больных COVID-19.