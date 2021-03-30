В Киеве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 запретили проводить продуктовые ярмарки.

Как сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо», запрет действует с 1 до 12 апреля.

Напомним, состоянию на 30 марта Киев имеет самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 по Украине — 1422 случая в сутки.

Также сообщалось, что во Львове до 12 апреля ужесточают карантин из-за резкого увеличения количества больных и госпитализаций в городе.

А в Одессе в этом году отменили «Юморину», которая ежегодно проходила 1 апреля — регион находится в «красной» зоне карантина.