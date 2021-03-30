Столичные врачи отказались помогать женщине с аномальным маточным кровотечением, поскольку она болела COVID-19. При этом пациентка находилась на 14 дне болезни, когда, согласно протоколу, человек уже не представляет опасности для окружающих, а кровотечение было вызвано препаратом от COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает член комитета Верховной Рады Украины по правам человека Ирина Суслова в Facebook.

По ее словам, все произошло в одной из больниц Киева — там отказались госпитализировать женщину с аномальным кровотечением. Ее попросту выставили на улицу посреди ночи в полусознательном состоянии, предложив вызвать такси.

«Украинская медицинская система не готова! Бросив все силы на борьбу с коронавирусом, другие пациенты остаются один на один со своими проблемами. Большинство гинекологических отделений в киевских больницах на период карантина закрыты или перепрофилированы для ковидных больных. А значит при любых осложнений найти помощь — будет крайне сложно. И это, когда время идет на минуты — надо говорить какими могут быть последствия? Пандемия значительно осложнила предоставление жизненно важных медицинских услуг женщинам, беременным женщинам и новорожденным, к тому же создала для них дополнительные риски. Жить в таких условиях нам всем еще достаточно долго, поэтому власть должна обратить внимание на проблему и предложить выход! Кроме того, врачи, работающие с женщинами больными ковид, должны учитывать противопоказания. Так определенные препараты, помогающие в борьбе с ковидом, имеют побочные последствия и могут вызвать аномальное маточное кровотечение. Как собственно и произошло», — подчеркнула Суслова.

Одновременно с этим главный санитарный врач Виктор Ляшко утверждает, что украинская система здравоохранения выдержит свыше 24 тысяч новых заражений коронавирусом в сутки, локдаун не нужен.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что до середины апреля в Украине ситуация с COVID-19 может обостриться еще больше. Минздрав ожидает увеличение больных с коронавирусом, в течении следующих двух недель.