В Украине в ближайшее время может заработать законопроект №3553, который предусматривает введение военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период (на срок до шести месяцев). При этом в случае обострения на фронте или нарушения границ мобилизация будет происходить за сутки.

Документ 30 марта поддержали во втором чтении 256 народных депутатов.

Разработчики законопроекта отметили, что его цель – совершенствование организационно-правовых основ комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований высокопрофессиональным личным составом как в мирное время, так и в особый период.

О том, что изменится, говорится в материале «Обозревателя». В частности, планируется приведение системы военного учета и деятельности местных органов военного управления в соответствие со стандартами НАТО. Например, внедрение европейских принципов и подходов с одновременной автоматизацией многих процессов функционирования системы воинского учета в государстве позволит избежать возможных коррупционных рисков.

Также в документе прописаны такие новации:

Реформирование местных органов военного управления – на их базе создадут территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Совершенствование воинского учета призывников, военнообязанных (в том числе – введение военного учета резервистов, определение органов его ведения и их полномочий).

Осовременивание основ функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (речь идет о создании автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы «Оберег»).

Предусматриваются трудовые, образовательные и социально-правовые гарантии для граждан, которые будут идти на новый вид военной службы. Кроме того, резервистам будет предоставляться возможность получать отсрочки от призыва по аналогии действующих оснований их получения военнообязанными в случае призыва по мобилизации, на особый период.

Усовершенствование принципов административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В законопроекте указаны следующие наказания за административные нарушения:

Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета: 30-50 необлагаемых минимумов доходов граждан (510-850 грн), за повторное нарушение – 50-100 НМДГ (850-1700 грн).

Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации: на граждан – 100-200 НМДГ (1700-3400 грн) на должностных лиц – 200-300 НМДГ (3400-5100 грн). Повторное нарушение: на граждан – 200-300 НМДГ (3400-5100 грн) на должностных лиц – 300-500 НМДГ (5100-8500 грн).

Умышленная порча или небрежное хранение призывниками, военнообязанными и резервистами военно-учетных документов (удостоверений о приписке к призывным участкам, военных билетов, временных удостоверений военнообязанных), повлекшее их утрату: 30-50 НМДГ (510-850 грн). Повторно: 50-100 НМДГ (850-1700 грн).

За уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

За уклонение военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим военным комиссаром, предусматривается наказание в виде штрафа в размере 300-500 НМДГ или исправительных работ на срок до 2 лет.

За уклонение военнообязанного, резервиста от учебных (специальных) сборов предусматривается наказание в виде штрафа в размере 500-700 НМДГ или исправительные работы на срок до 2 лет.За что не будут наказывать?

Законопроектом не предусмотрена ответственность за такие админнарушения:

Неявка по вызову в военный комиссариат.

Непредоставление в военные комиссариаты списков юношей, подлежащих приписке к призывным участкам.

Прием на работу военнообязанных и призывников, не состоящих на воинском учете.

Необеспечение оповещения военнообязанных и призывников об их вызове в военные комиссариаты, препятствие их своевременной явке на сборные пункты или призывные участки.

Несвоевременное предоставление документов, необходимых для ведения воинского учета военнообязанных и призывников, неуведомление их о вызове в военные комиссариаты.

Непредоставление сведений о военнообязанных и призывниках.

Как сообщил ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак, Россия нарастила численность своих войск у границ Украины, а также на территории временно оккупированного Крыма и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Накануне в одном из своих интервью Хомчак сообщил, что на Донбассе постоянно присутствуют 2-3 тысяч кадровых российских военных, они контролируют местных боевиков.