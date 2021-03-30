За месяц с начала кампании по вакцинации от COVID-19 в Украине медики получили только 689 сообщений о побочных эффектах, которые проявились после укола вакциной Covishield. На сегодняшний день уже введено почти 200 тысяч доз данного препарата.

Подробности обнародовал Государственный экспертный центр Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

Так, эксперты изучили побочные эффекты от прививок от COVID-19 в период с 24 февраля по 28 марта. После почти 200 тысяч доз прививок процент побочных эффектов составил 0,35%.

При этом подавляющее количество случаев (92,8%) представляли собой несерьезные побочные реакции.

Распространенные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19

расстройства в месте укола (65,73%);

расстройства со стороны опорно-двигательного аппарата (12,98%);

неврологические расстройства (11,96%);

желудочно-кишечные расстройства (3,48%);

Иммунные расстройства и расстройства кожи (1,78%);

Другие расстройства (1,27%).



Как мы уже рассказывали ранее, киевские врачи отказались помогать женщине с аномальным маточным кровотечением, поскольку она болела COVID-19.

А также, англо-шведская компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от COVID-19. Теперь она называется Vaxzevria.