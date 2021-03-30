Среднемесячная зарплата штатных работников в Украине в период январь-февраль 2021 года составила 12 443 гривен. По сравнению аналогичным периодом 2020 года, зарплата выросла на 15,4%.

Об этом свидетельствуют официальные данные Государственной службы статистики (Госстат).

Примечательно, что наибольшее падение зарплат произошло в авиационном транспорте — на 11,9%. Однако, зарплаты в этой сфере остаются одними из самых высоких в Украине — 22 503 гривен в месяц, что почти в два раза больше, среднего.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере «Финансовая и страховая деятельность», здесь рост на уровне 11,3% до 23 208 гривен.

В сфере «Информация и телекоммуникации» средние зарплаты выросли на 22,8% до 22 470 гривен.

Самые низкие зарплаты в сфере «Временное размещение и организация питания» — снижение на 1,8% до 7 272 гривен.

А заработная плата медиков за год выросла на 47,3% до 10 992 гривен.

Как мы уже рассказывали ранее, среднемесячная заработная плата штатных работников в 2020 году оказалась в 159 раз выше, чем в 1995 году (73 гривны) и составляет 11591 гривну.

Тем временем, эксперты озвучили консенсус-прогноз главных экономических показателей в стране на II квартал 2021 года: инфляция ускорится, зарплаты хоть и вырастут, но их повышение не у всех перекроет рост цен.