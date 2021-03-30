Эксперты озвучили консенсус-прогноз главных экономических показателей в стране на II квартал 2021 года: инфляция ускорится, зарплаты хоть и вырастут, но их повышение не у всех перекроет рост цен. Из-за продолжающегося карантина станет больше безработных. Из позитива только относительно стабильный курс доллара.

Об этом говорится в материале «Сегодня».

Все эксперты прогнозируют высокую инфляцию – от 2,5% до 3,5% за квартал (в I квартале – около 3%). Главных причин две: рост коммунальных тарифов из-за возможной отмены их госрегулирования и повышение цен производителей.

«Инфляция ускорится за счет отмены дотирования цены энергоносителей для населения. Если Кабмин найдет другой выход – это поставит крест на сотрудничестве с МВФ», – говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

При этом вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский надеется, что цены повысятся за квартал не более чем на 2,5%. А глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский полагает, что за три месяца цены вырастут еще на 3,5% — больше всего подорожает еда.

«Динамика роста продовольственных цен сохранится высокой, что связано с ускорением роста цен производителей, попытками переложить возросшие затраты на энергоносители, топливо и минимальные зарплаты на конечного потребителя. Но слабость спроса, вызванная локдаунами, будет сдерживать инфляцию», – подытожил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. Средняя зарплата на конец квартала

Разброс в прогнозах составил 1000 гривен, или 8%. Забловский уверен, что нынешние средние зарплаты (12,5 тыс. грн) почти не повысятся, несмотря на рост соцвыплат, в том числе «карантинных». Сдерживающими факторами остается высокий уровень безработицы, растущие долги по зарплате, сохраняющиеся карантинные ограничения и локальные локдауны.

Три других эксперта говорят, что средняя зарплата дойдет до 13-13,5 тыс. грн.Курс гривны к доллару

По поводу того, каким будет к концу июня курс гривни, аналитики единодушны: около 28 грн/доллар.Государственный долг

Не ожидают эксперты существенного изменения величины госдолга. В него, напомним, входят внешний+внутренний+гарантированный государством долг. По их оценкам, страна будет должна кредиторам от 2,47 до 2,6 трлн грн. При этом сотрудничество с МВФ вряд ли возобновится в первом полугодии.Стоимость бензина

Прогнозы аналитиков близки: бензин дешеветь вряд ли будет. Может даже еще подорожать на 2 гривны, или до 31 грн/л.

«Украина импортирует 75-80% нефтепродуктов, поэтому цены на топливо у нас зависят от двух основных факторов: мировой цены на нефть и обменного курса доллара», – напомнил Виктор Скаршевский.

Виктор Скаршевский говорит, что итоги I квартала подтверждают эту зависимость: мировая цена на нефть увеличилась на 23% (с 51 до 63 долларов за баррель), гривня укрепилась на 2% (с 28,43 грн/долл. до 28 грн/долл.), а бензин А-95 подорожал на 15% (с 25 грн/л до 29 грн/л).

По словам Андрея Забловского, цена нефти будет находиться либо на нынешнем уровне, либо будет иметь тренд к постепенному повышению, а обменный курс резко не поменяется, поэтому цена бензина марки А-95 будет колебаться в диапазоне 29-30 грн/доллар.

«Весной цены на бензин еще подрастут на 5-7% (до 30,5-31 грн/л), ближе к лету остановятся», – оценивает Олег Пендзин.Газ: средняя цена импорта

Мнения экспертов разделились. Олег Пендзин и Андрей Шевчишин ожидают традиционный сценарий: с окончанием отопсезона газ дешевеет из-за снижения спроса, поэтому цена упадет с 250 долларов за 1000 куб. м до 160-190 долларов.

Виктор Скаршевский и Андрей Забловский не согласны.

«Неожиданно холодная зима привела к тому, что импортный газ в марте стоит около 230 долларов за 1000 куб. м. Предпосылок для его существенного удешевления нет (запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 30%), поэтому на конец II квартала цена импортного газа составит 200-230 долл./тыс. куб. м», – аргументировал Виктор Скаршевский.

Андрей Забловский добавил, что удешевлению газа воспрепятствуют рост цен на нефть и нефтепродукты на глобальных рынках и повышение спроса на газ в условиях продолжающегося восстановления экономической активности в мире.Безработица по методике МОТ

Напомним: методика подсчета Международной организации труда учитывает процент безработных среди экономически активного населения (15-72 года), а не только тех, кто стоит на учете в центре занятости. То есть по этой методике безработных получается больше.

Прогнозы экспертов значительно различаются: на четверых – три мнения! Самый пессимистический прогноз дал Олег Пендзин – 11% безработных, или почти на 1% больше, чем сейчас (по последним данным Госстатистики, безработных в Украине – 10,1% трудоспособного населения). Эксперт уверен, что из-за карантина увеличится безработица в сфере сервиса, и ситуацию не спасет даже традиционный сезонный рост спроса на сезонных рабочих.

Виктор Скаршевский имеет противоположное мнение.

«Весной безработица сезонно снижается 1-1,5%, так как активизируются сельхозработы и строительство. Во II квартале безработица составит 9-9,5%», – говорит Скаршевский.

Два Андрея – Забловский и Шевчишин – дали сходные прогнозы: безработица от 9,9% до 10,2%. Ключевым фактором того, что свободных рук будет достаточно, они видят эпидемиологическую ситуацию и ее продолжительность.

Как сообщалось ранее, ПриватБанк может отключить клиентам платежные системы Apple Pay и Google Pay, если Верховная Рада примет законопроект №4364 с правкой о снижении эквайринга (комиссии за прием бизнесом банковских карт).

В Украине большинство физлиц-предпринимателей (ФОП) платят взносы с минимальной зарплаты и смогут получать только минимальную пенсию, которая сейчас составляет 1 769 гривен.