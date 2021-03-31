1 апреля отмечается День смеха (День дурака), Международный день птиц, а по народному календарю Дарья Грязная.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Дарья Грязная

Праздник получил название в честь двух христианских святых — Хрисанфа и Дарии Римских, живших в 3 веке. Хрисанф происходил из семьи язычников, но, прочитав Новый Завет, решил стать христианином. Отец, желая отвратить юношу от веры, женил его на Дарии, жрице Афины Паллады. Однако Хрисанф смог обратить в христианство и ее. Супруги решили вести девственную жизнь и призывали к этому других. Горожане пожаловались на Хрисанфа и Дарию властям; христианскую пару подвергли истязаниям, а затем казнили.

Грязной Дарью (Дарию) называют за то, что к этому дню уже активно тают снега.Пасха-2021: когда праздник и сколько будем отдыхать

Приметы 1 апреля

Теплый и ясный день – сухое и ветреное лето.

Дождь на Дарью – признак того, что летом засухи не будет.

Залежавшийся снег – лето будет плохим.

День смеха (День дурака)

День дурака или День смеха — это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать над ними.

Откуда именно родом этот праздник неизвестно. Одну из версий связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками.

Другая версия связана с переходом на Григорианский календарь, введенный Папой Римским Григорием в 1582 году. Дело в том, что Новый год в средние века отмечался не 1 января, а в конце марта, до того, как в 1563—1564 годах король Карл Девятый реформировал во Франции календарь. Поэтому Новогодняя неделя начиналась 25 марта и заканчивалась 1 апреля. Несмотря на изменения в календаре, некоторые консервативно настроенные люди продолжали праздновать новогоднюю неделю по старому стилю. Другие смеялись и подшучивали над ними, преподносили «дурацкие» подарки и называли их апрельскими дураками.

Международный день птиц

Ежегодно 1 апреля отмечается Международный день птиц — интернациональный экологический праздник. Его цель — сохранение видового разнообразия и численности птиц.