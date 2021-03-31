Во фракционном чате «Слуг народа» была опубликована информация о якобы «ножевом ранении» нардепа Николая Тищенко, которая по итогу оказалось фейком. «Инцидент» произошел сегодня, 31 марта.

Как стало известно, глава фракции Давид Арахамия специально запустил его, чтобы узнать, кто из нардепов «сливает» внутреннюю инфомацию Telegram-каналам, передают «Вести», ссылаясь на нардепа Евгения Шевченко и главу пресс-службы политсилы Юлию Палийчук.

В сообщении от Арахамии было указано, что Николай Тищенко ранен на 87-м избирательном участке.

«Сообщение в нашем официальном чате: коллеги, поступила информация , что наш коллега Николай Тищенко был ранен на 87-м участке, предварительно ножевое – оказывается помощь».

По словам Шевченко, это была специально запущенная дезинформация в официальный чат «Слуги народа».

«Дезу вбросил сам Арахамия, чтобы узнать, кто сливает информацию в Telegram-каналы. Не совсем понятно, каким именно образом он собирался это сделать, если сообщение опубликовалось для всех участников чата. Видимо, Арахамия знает какой-то «айтишный секрет» или тупо вычисляет по IP», – пишет издание.



Как мы уже рассказывали ранее, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обругал народного депутата Николая Тищенко на глазах у всех парламентариев. Одиозный нардеп пропустил важное голосования за Госбюджет-2021.

А также, Тищенко рассказал, как лечился от COVID-19.