30 марта боевики 8 нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, вблизи Авдеевки и Песков боевики обстреляли позиции украинских защитников, используя противотанковые гранатометы, а в пригороде Широкино — крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку населенных пунктов Причепиловка и Троицкое оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Обо всех фактах нарушения со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

С начала текущих суток, 31 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил, что на Донбассе постоянно присутствуют 2-3 тысяч кадровых российских военных, они контролируют местных боевиков. Также, по его словам, Россия нарастила численность своих войск у границ Украины, а также на территории временно оккупированного Крыма и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

