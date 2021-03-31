Парижский апелляционный суд отклонил решение Международного Трибунала от 26 ноября 2018 по делу Ощадбанка против Российской Федерации о возмещении потерь в Крыму, вызванных аннексией полуострова — речь идет о возмещении 1,3 млрд долларов убытков.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Финансовое учреждение считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и противоречащим сложившейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах. Банк планирует немедленно обжаловать это решение.

Там также добавили, что при вынесении решения парижский апелляционный суд не учел особенности защиты прав инвесторов в соответствии с международными соглашениями и их соотношение со средствами защиты, которые предлагает арбитраж. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о правильности применения процессуального законодательства и полномочий апелляционного суда.

Как напоминает «Сегодня», 27 ноября 2018-го Россия отказалась платить по «крымскому» иску Ощадбанка, так как Кремль не признал решение Международного суда. Однако в июле-2019 Киевский апелляционный суд признал и дал разрешение на выполнение решения Арбитражного трибунала в Париже и взыскании более 1,1 млрд долларов убытков Ощадбанка, причиненных оккупацией Россией Крыма.

Как сообщалось ранее, «власть» оккупированного Крыма намерена «засудить» Украину за водную «блокаду» полуострова. Как заявляют местные «политики», они намерены арестовывать все, что будет проходить, пролетать и проезжать мимо Крыма.

Как мы уже рассказывали ранее, Владимир Путин подписал указ о запрете на владение участками земли в аннексированном Крыму иностранцам, в том числе и гражданам Украины. Такие участки якобы принудительно продадут российским гражданам.