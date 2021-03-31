В Харьковской области от последствий COVID-19 скончался двухмесячный младенец. Он стал вторым ребенком, который умер от коронавируса в области за последние три дня.
Подробности опубликованы на сайте Харьковского областного лабораторного центра МОЗ. Также, иедики отмечают не только рост заболеваемости коронавирусом среди детей, но и более тяжелое течение болезни.
«За весь период эпиднадзора за COVID-19 в нашей области это первые дети, жизни которых унесла инфекция. Ребенок 11 лет из Нововодолажского района более 2 недель находился в реанимации, был поражен еще одним опасным возбудителем — герпесвирусом.
Ребенок 2 месяцев их города Бахмут Донецкой области, который имел сопутствующую патологию — врожденные пороки сердца, находился в нашей области на стационарном лечении», — указано в сообщении.
Отметим, с начала эпидемии Украине от COVID-19 умерли уже 20 детей.
Как мы уже рассказывали ранее, в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин — проезд в наземном общественном транспорте и метро разрешается только со специальными пропусками. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.
А также, официальная статистика по COVID-19 в Украине занижена в несколько раз, поэтому необходимо ввести жесткий локдаун по всей стране, считает медик Ольга Голубовская.