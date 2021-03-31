В ЕС представили проект сертификата здоровья (COVID-паспорт). За соответствующий проект еще должны проголосовать члены Евросоюза, но эксперты говорят, что документ поддержат – особенно, страны, экономика которых зависит от туризма. Тем временем, вакцинация в Украине идет слишком медленно. С 24 февраля прививку получили 0,48% населения, а полную вакцинацию прошли всего два человека.

О том, чем обернется введение COVID-паспорта для украинцев, говорится в материале «Сегодня».

Европейский сертификат здоровья будет содержать следующие данные: дату рождения, номер паспорта, заверенный QR-кодом, тип вакцины (если человек делал прививки от COVID-19), болел ли человек коронавирусом, наличие или отсутствие антител.

Сертификат можно будет загрузить на смартфон или напечатать в бумажной версии. Его введение запланировано на 15 июня.

Украинцам также обещают COVID-паспорта, но пока непонятно, когда подобные документы появятся. Пока что вакцинированных людей должны вносить в специальную электронную базу, чтобы потом врачи могли выдать справку о прививках.

Эксперты подчеркивают, что вакцинация в Украине идет слишком медленно. С 24 февраля прививку получили 0,48% населения, а полную вакцинацию прошли всего два человека.

Иммиграционный юрист и визовый эксперт Ирина Слюсаренко считает, что в мае, когда весь мир начнет возвращается к нормальной жизни, Украина будет сидеть на карантине:

«В Украине многие считают, что данный документ легко подделать или просто купить себе справку о вакцинации. Но в мире прекрасно видят нашу статистику и к нашим документам будут относиться особенно осторожно. Например, 29 марта Польша объявила, что все приехавшие из Украины должны пойти на самоизоляцию на 14 дней или сдать польский тест».

Многие скажут, что это не проблема – путешествовать можно в Турцию или Египет. Однако, не стоит забывать, что введение безвиза привело к нам лоукосты и дало возможность путешествовать в страны ЕС за 10-15 евро. Если спроса на билеты не будет, авиакомпании уйдут.

«Украине срочно нужны вакцины, ведь это не только остановить эпидемию, но и поможет вернуться к нормальной жизни», – добавила юрист.

Как сообщалось ранее, министерство здравоохранения заявляет, что Украина занимает 78 место в мировом рейтинге стран по количеству вакцинированных от коронавируса граждан. Эффективность вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac находится на уровне 50% — препарат предотвращает любые случаи заражения и проявления симптомов. Кроме того, на 78% вакцина предотвращает болезни средней тяжести и на 100% — тяжелые случаи и госпитализации.