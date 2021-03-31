Заместитель главы Конституционного Суда Сергей Головатый задекларировал храм Украинской православной церкви Киевского патриархата в Черкасской области, а депутат Харьковского городского совета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Джавид Саид — африканского льва.

Об этом сообщает Громадське.

Сергей Головатый задекларировал храм УПЦ КП площадью 201 квадратный метр, право на который он получил в 2010 году. Здание расположено в Ольшане Городищенского района Черкасской области. Во сколько ему обошелся этот объект, в декларации не указано.

Также в собственности заместителя главы КСУ — жилой дом площадью 464 квадратных метра в селе Оленевка Киевской области, четыре земельных участка общей площадью почти 6 тысяч квадратных метров.

У Головатого есть две квартиры в Киеве на 142 и 96,6 кв. м, половина собственности на жилой дом в Смеле Черкасской области и земельный участок в этой же области, который он взял в аренду.

А еще он задекларировал почти 3,1 млн гривен зарплаты в суде, 177 тысяч гривен пенсии и 37 тысяч грн гонорара как члену-корреспонденту Национальной академии правовых наук.

А вот депутат Харьковского городского совета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Джавид Саид задекларировал чипированного африканского льва. При этом он указывает его в разделе «ценного движимого имущества, кроме транспортных средств». Стоимость животного депутат не указал.

Также депутат задекларировал пользование с 2009 года автомобилем Bentley Continental 2006 года выпуска. Также в собственности его семьи есть три квартиры, два жилых дома, земля в Харькове и ряд нежилых объектов в Харькове и Одессе.

Министр экономики Игорь Петрашко задекларировал дома, люксовые авто и миллионы наличными.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде произошла потасовка между народными депутатами. Конфликт случился между представителями политических сил «Слуга народа» и «Европейская Солидарность», когда парламентарии обсуждали погром Офиса президента сторонниками Сергея Стерненко.