Новый закон №3553, который позволяет мобилизацию резервистов за сутки, не будет распространятся на все население Украины.

Речь идет только о тех, кто заключил соответствующие контракты, а также о резервистах, которые имеют реальный боевой опыт на востоке.

Соответствующее заявление сделал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает «Радио Свобода».

Так, возвращение указанных категорий в ряды армии будет происходить только в случае масштабного обострения.

«Я хотел, чтобы все понимали четко. Речь не идет, что завтра все население пойдет в армию. Речь идет о тех изменениях в обстановке вокруг нашего государства, в действиях нашего противника, когда нужно будет быстро реагировать, разворачивать, доукомплектовывать военные части, расширять их возможности, наращивать», – сказал Хомчак.

По словам Хомчака, в таких условиях речь идет о категории резервистов, которые проходят службу по контракту, и резервистах оперативной очереди №1. То есть тех граждан, которые уволились из ВСУ в последние годы войны и имеют очень серьезный опыт боевых действий.

«Которые знают, как воевать, и для них сегодня не является существенным вопросом, что их нужно переподготавливать на протяжении месяцев, учить чему-то. Потому что это люди, которые только пришли с войны. Речь идет о категории «оперативный резерв первой очереди», – подчеркнул он.

Как мы уже рассказывали ранее, назвал число украинцев, которых должны призвать на срочную военную службу в апреле — июне 2021 года — 14 246 граждан.

Тем временем, в трех регионах Украины задержали интернет-агитаторов, которые призывали к захвату власти и изменению границ страны.