Кабмин за последние месяцы принял два важных решения по тарифам для населения: был ограничен ценник на газ — на уровне 6,99 гривны за куб, также была определена цена на электроэнергию — с 1 апреля решено продлить действующий ценник — 1,68 гривны за киловатт. При этом был расширен список потребителей, которые могут платить за электричество по бытовому тарифу (в него попали отдельные категории юрлиц (ОСМД), религиозные организации, дачные и садовые кооперативы). В МВФ этим регулированием недовольны. Там побуждают власти отпустить цены в свободное плавание, а наименее платежеспособных потребителей поддерживать за счет субсидий из бюджета. Если по газу ситуация менее острая, ведь с апреля фиксированный тариф убирается, то по электроэнергии у МВФ могут быть претензии.

О том, сколько придется платить простым украинцам, говорится в материале «Страны».

Руководитель исследовательских проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев говорит, что стоимость электроэнергии для населения вырастет кратно. Минимум, до 3 гривен за киловатт.

«В том, что тарифы на электроэнергию для населения повысят, на рынке никто не сомневается. Главная интрига сейчас — дата «Ч» и «этапность» — то есть будет ли сразу «шоковое» повышение до 3-3,5 гривны или его растянут (сначала до 2 гривен, потом до 2,5 гривны, затем до 3-3,5 гривны)», — отмечает автор статьи.

Как известно, изначально пересмотреть тариф намеревались с 1 июля, но МВФ требует ускорить этот переход на рыночные цены. Таким образом ценник может взлететь уже с 1 мая.

Что значит повышение тарифа для населения? При среднем потреблении в 300 киловатт в месяц платежка за электричество потяжелеет с нынешних 504 гривен до 900-990 гривен, то есть почти вдвое. Но больше придется платить также за обслуживание дома, так как взлетят тарифы на освещение придомовой территории, лифты, электроэнергию для котельных.

То есть общие расходы среднестатистической семьи только по электроэнергии могут вырасти на 700-1000 гривен в месяц. С учетом того что повышаются и остальные тарифы (скажем, в мае свои предложение по тарифам на холодную воду и водоотвод подадут водоканалы, также с мая вырастет цена на газ, а с осени — на отопление), общая платежка может стать рекордно высокой.

Как сообщалось ранее, продукты в Украине продолжат дорожать, очередной скачок цен ожидается перед Пасхой.

В Украине возобновляют компенсации физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, пострадавшим от карантинных ограничений, вызванных эпидемией COVID-19.