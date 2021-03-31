Официальная статистика по COVID-19 в Украине занижена в несколько раз, поэтому необходимо ввести жесткий локдаун по всей стране.

Такое мнение озвучила известный врач Ольга Голубовская считает, передает «УНН».

«Вы видите, что сейчас мы без локдауна просто не обойдемся. Причем ввести его нужно грамотно: поговорить с эпидемиологами, максимально перевести всех на работу онлайн и школы тоже — это один из питомников инфекционных заболеваний… Наше образование страдает с 90-х годов, и ничего за год не случится. А то, что сейчас творится в клиниках — уму не поддается, это Бородино.

Нам надо сейчас всем пережить этот период. И если сейчас грамотно наложить ограничительные меры, то все равно отделения интенсивной терапии недели три будут переполнены, будет ухудшаться состояние тех, кто сейчас только заболел. И другого нам не дано. Но транспорт нужно оставить работать. Конечно, все, кто может остаться дома, должны остаться дома. Сейчас есть возможность организовать доставку продуктов. Школы закрыть, вузы. На месяц нужно оставить работать только медицинский персонал… У нас уже больные вповалку лежат, как на поле боя: и мертвые, и живые… Это кошмар. Оставить работать медицинские учреждения и обеспечить им обслуживание», — утверждает медик.

Также Голубовская негативно отреагировала на постоянную заполненность общественного транспорта, несмотря на карантинные ограничения.

«Метро, конечно, не должно быть забитым. И действительно вопрос: куда эти люди все едут? А для этого проверять нужно. Локдаун, так локдаун. А у нас в торговом центре закрыли места продажи носков, и люди стоят в безумных очередях за какой-то пищей — это неправильно», — заявила Голубовская.

Как мы уже рассказывали ранее, в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин — проезд в наземном общественном транспорте и метро разрешается только со специальными пропусками. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.



Тем временем, Украина заняла 78 место в мировом рейтинге стран по количеству вакцинированных от коронавируса граждан.