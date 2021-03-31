В Украине смогут вакцинировать 50% населения к концу 2021 года, для этого будет получено достаточно вакцины.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы «Мокрик по живому» на hromadske.

«Я думаю, что у нас будет возможность вакцинировать (50% населения, — ред.) до конца этого года. Возможно будут глобальные катаклизмы, но то, что я вижу, то что прогнозируется, у нас будет вакцина, которая позволит сделать эти прививки», — сказал Ляшко.

Главный санитарный врач добавил, что все будет зависеть от вакцины и от желания приходить прививаться.

Англо-шведская компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса. Теперь она называется Vaxzevria.

Как сообщалось ранее, в Украину 25 марта прибыла первая партия китайской вакцины против коронавирусной инфекции CoronaVac от компании Sinovac. CoronaVac является инактивированной цельноклеточной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Инактивированную вакцину получают из убитого вируса, который полностью обезвреживается, но сохраняет все свои имуногенные свойства. Так, в цельноклеточных (или цельновирионных) вакцинах вирусы либо замораживают, либо обрабатывают химическими веществами.

Ученые из бразильского университета города Рибейран-Прету разработали препарат для иммунизации против коронавируса. Он называется ButanVac. Испытания препарата должны начаться в апреле, сразу после одобрения регулирующих органов. После успешных испытаний в мае планируется начать массовое производство вакцины. К июлю Бразилия рассчитывает произвести около 40 млн доз препарата.

