Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что частные клиники города уже делают прививки препаратом против коронавируса Pfizer/BioNTech. Однако спустя несколько часов, опроверг свои же слова.

Сегодня, 31 марта он заявил об этом в эфире местного «4 канала».

Так, отвечая на вопрос о вакцинации «рядовых граждан», Марцинкив ответил, что прививки в частных больницах делают платно.

«Принимают в частных клиниках, уже вакцинируют за деньги. Во Франковске в частных клиниках вакцина появилась. Говорят, что Pfizer. У нас народ очень такой предприимчивый», – сказал Марцинкив.

Также чиновник назвал примерную цену за услугу — от 800 до 1000 грн.

«Я не буду по деньгам утверждать, знаю, такие факты есть», — добавил мэр.

Однако после публикации его заявления в СМИ Марцинкив, опроверг свои же слова. Мэр Ивано-Франковска написал на своей странице в Facebook, что это неправда, а он оговорился.

После такого заявления, десятки украинцев раскритиковали Марцинкива за такое поведение.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине смогут вакцинировать 50% населения к концу 2021 года, для этого будет получено достаточно вакцины.

А также, Украина получила подтверждение о поставке дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX.