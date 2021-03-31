В частных клиниках Ивано-Франковска началась вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19.

Такое заявление сделал мэр города Руслан Марцинкив в эфире 4 канала.

«В частных клиниках уже вакцинируют за деньги. То есть в частных клиниках Ивано-Франковска вакцина появилась. Не понимаю, как в государстве не появляется… У нас говорят, что Pfizer есть», – утверждает Марцинкив.

Ведущая прямо спросила мэра города — «Pfizer есть в Ивано-Франковске в частных клиниках уже?», на что Марцинкив ответил: «У нас народ такой очень предприимчивый»

https://www.youtube.com/watch?v=TBdF5J6FV7k&feature=emb_title&ab_channel=4%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB

На вопрос, о том, сколько стоит доза, Марцинкив не смог назвать точную цифру.

«По-моему, 800 или 1000 грн, что-то такое. Я не буду по деньгам утверждать, знаю такие факты есть».

Как мы уже рассказывали ранее, Минздрав заявил, что Украина занимает 78 место в мировом рейтинге стран по количеству вакцинированных от коронавируса граждан.

А также, Украина получила подтверждение о поставке дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX.