Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме. Оппозиционер отказался принимать пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряют чувствительность.

Соответствующее заявление было опубликовано на его странице в Instagram.

«Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает», — пишет Навальный.

Ранее уже стало известно, что у Алексея Навального в тюрьме начались проблемы со здоровьем — боли в спине и ноге.

При этом в управлении ФСИН по Владимирской области заявляли, что доктора осматривали оппозиционера 24 марта и оценили его состояние как удовлетворительное.

По словам заключенного оппозиционера, просьба о лечении у гражданского врача была отклонена, а также его начал будить каждый час ночью охранник в преднамеренной попытке подорвать его здоровье.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина присоединилась к антироссийским санкциям, которые ранее ввел Евросоюз из-за ареста и приговора главному российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Также напомним, Навальный с учетом всех сроков наказания сможет выйти на свободу в 2023 году.