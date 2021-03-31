Продукты в Украине продолжат дорожать, очередной скачок цен ожидается перед Пасхой.

О том, что подорожает больше всего, говорится в материале «Сегодня».

Отметим, по данным Укрстата, за последний год продукты питания подорожали на 9,1%. А в Нацбанке прогнозируют, что цены на продукты питания будут расти вплоть до появления нового урожая. Причин для этого несколько: плохой прошлогодний урожай, подорожание топлива, увеличение минимальной зарплаты. Кроме того, поскольку Украина экспортирует многие виды сельскохозяйственной продукции, ситуация на мировых рынках сказывается и на ценах внутри страны. А мировые продовольственные рынки растут.Овощи и фрукты

По данным аналитической службы крупнейшего оптового рынка «Шувар», в марте свекла сначала подорожала в опте с 6 до 6,5 грн/кг, а в последние дни начала дешеветь. Цена на морковь колебалась с 4,5 до 7 грн, но к концу марта, как и в начале месяца, оптовая стоимость составляла в среднем 5,5 грн/кг.

Старая белокачанная капуста сначала подешевела с 6 до 4,6 грн, а в последнюю неделю марта снова подорожала до 6 грн. А вот картофель подешевел с 8 до 7,2 грн/кг, хотя в прошлом году в это время уже начинал дорожать перед исчезновением.

Многие эксперты прогнозируют, что в апреле овощи борщового набора продолжат расти в цене. Ведь, как правило, весной запасы подходят к концу и спрос опережает предложение. Однако нередко также бывает, что импорт сдерживает рост цен на отечественную продукцию.

А вот молодые овощи в апреле обычно начинают дешеветь. Так, ранняя капуста появилась на рынках в середине марта по оптовой цене 35-37 грн/кг, а в последнюю неделю месяца подешевела на 4-5 грн. Тепличные огурцы пока держатся на уровне 54 грн/кг, хотя сами производители считают, что за апрель они подешевеют как минимум вдвое.

Помидоры пока продаются только импортные, и в марте они даже подорожали с 31 грн до 40 грн. Однако в апреле на прилавках должны появиться украинские помидоры, и цены начнут снижаться, уверяют эксперты.

Что касается фруктов, то яблоки в марте подорожали в среднем на треть. Но рост цен объяснялся в основном увеличением доли импортной продукции, которая дороже отечественной. Запасы дешевых украинских яблок к весне истощаются. Поэтому в апреле будет больше предложения дорогих заграничных сортов и меньше – украинских.Хлеб и выпечка

Подорожание хлеба продолжается с прошлого года. За минувших 12 месяцев продукт № 1 прибавил в цене 12% (по состоянию на 1 марта), в том числе за январь – 1,1%, за февраль – 2,8%.

Причиной называют повышение цен практически на все ингредиенты, причем не только в Украине. Так, на мировых рынках дорожает зерно. Также повышаются цены на постное масло – из-за плохого прошлогоднего урожая и роста цен на мировых рынках. Дорожает сахар. В Украине подсолнечное масло за последний год подорожало на 35%, сахар – почти на 62%. Соответственно, поднялись цены на все товары, в состав которых входят эти продукты: хлебо-булочные и макаронные изделия, выпечка и сладости.

Эксперты считают, что в апреле цены на мучное уже вряд ли сильно изменятся. Мясо-молочная продукция

Цены на молочную продукцию в последнее время менялись мало – 4% по сравнению с прошлым годом. А во время Великого поста, когда спрос на эту продукцию падает, поводов для подорожания тем более нет. Хотя эксперты отмечают, что производство молока снижается, но вместе с тем констатируют: благодаря импортной продукции потребители этого практически не ощущают.

А вот яйца в этом году стали лидерами подорожания. За год они прибавили в цене почти 85%. В частности, по данным Укрстата, в январе – более чем на 15%.

В марте яйца уже начали дешеветь. По данным «Шувар.инфо», за месяц оптовая цена снизилась с 32 до 28 грн за десяток.

Однако в этом году в конце апреля яйца могут снова дорожать: перед Пасхой традиционно растет спрос на этот продукт. Мясо за последний год подорожало меньше других продуктов – всего на 3,6%, по данным на начало весны. А в марте даже наметилось снижение цен на некоторые виды мяса. Но прогнозы экспертов на апрель расходятся. В Нацбанке, например, считают, что мясо весной будет дорожать из-за повышения цен на корма для животных. В частности, на стоимость мяса влияют цены на зерно, а они на мировых рынках растут.

Курятина и другие виды мяса дорожают сейчас во многих странах. А поскольку Украина экспортирует этот товар, стоит ожидать, что и внутри страны цены на него не будут падать. Кстати, в марте курятина уже подорожала. Тушка – с 53 до 57,5 грн/кг, задняя четверть – с 46 до 53 грн/кг.

Как сообщалось ранее, в Украине снова подорожают продукты, связано это не с дефицитом, а с ценами на топливо, газ и зерно.

Как сообщалось ранее, цены на почти все продукты в Украине взлетят и будут расти до мая. Причины: плохой урожай, высокая стоимость энергоресурсов и истощение запасов. Больше всего подорожают овощи.