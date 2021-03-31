В Верховной Раде произошла потасовка между народными депутатами. Конфликт случился между представителями политических сил «Слуга народа» и «Европейская Солидарность», когда парламентарии обсуждали погром Офиса президента сторонниками Сергея Стерненко.

Соответствующими видео поделились в сети народный депутат Евгений Шевченко и фотограф Ян Доброносов.

Все произошло, когда с трибуны выступала сопредседатель фракции «ЕС» Ирина Геращенко, она говорила о постановлении № 5295 (документом осудили события во время акции на Банковой). В этот момент под трибуной стояли депутаты и в какой-то момент началась потасовка.

«Шевченко зафиксировал на видео, как депутат ЕС Михаил Бондар агрессивно воспринял похлопывание по плечу «слуги» Юрия Камельчука и ударил его. А началось все с того, что Сергей Швец повернулся спиной к выступающей с трибуны Геращенко и Бондар силой развернул его», — говорится в комментарии Telegram-канала PavlovskyNews.

Также сообщается, что Шевченко зафиксировал на камеру фразу, которую Петр Порошенко бросил в адрес Швеца: «Он же вас дискредитирует, посмотрите, каким он пришел — мразь пьяная».

Геращенко, продолжая свое выступление, также заявила, что Швец был пьян.

Сам политик заявил, что коллеги распространяют лживую информацию.



Как известно, 20 марта у Офиса президента проходила акция сторонников Сергея Стерненко. Мероприятие завершилось битьем стекол и росписями здания ОП. В итоге правоохранители сообщили о подозрении в хулиганстве десяти участникам акции протеста на Банковой.Напомним, активист Сергей Стерненко продолжит находиться под стражей до вступления обвинительного приговора о разбое и похищении. Как известно, Приморский районный суд Одессы 23 февраля приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по делу о похищении Сергея Щербича.