На оккупированном Донбассе 31 марта сохранялся режим «тишины», в районе проведения операции Объединенных сил с начала суток не зафиксировано ни одного вражеского выстрела.

Детали обнародовал пресс-центр командования ООС в Facebook.

«В течение текущих суток, 31 марта, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — указано в сообщении.

В целом, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими военнослужащими.

Однако вчера, 30 марта, боевики семь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Пророссийские боевики использовали противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как мы уже рассказывали ранее, в РФ утверждают, что ситуация на Донбассе обострилась и ответственность за эскалацию конфликта лежит на Украине. В Кремле также считают, что это может привести к «возобновлению» войны.

Тем временем, мэр Доброполья Андрей Аксенов, которого обвиняют в организации «референдума ДНР», победил на промежуточных выборах депутатов в Верховную Раду в 50-м округе в Донецкой области.