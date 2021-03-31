В Украине зафиксировано 11 226 новых случаев COVID-19 за сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы — 5558 человек, выписаны из больниц — 5694 человека, умерли — 407.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1674168 человек;

выздоровели — 1313481 человек;

летальных случаев — 32 825;

проведен ПЦР-тестов — 8120102.

