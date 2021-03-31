В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 31 марта.

По всей стране солнечно и без осадков. Температура в среднем поднимется до 10-13 градусов, на западе 14-16 тепла.

Ранее синоптики дали детальный прогноз погоды на весну.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова говорит, что погода в Украине в начале апреля порадует теплом и солнцем, но весна еще не вступит в свои права — со второй половины месяца возможны заморозки.