Кабинет министров установил новые тарифы на оплату услуг «Укрпошты», которые связаны с выплатой и доставкой пенсий и денежных пособий населению в наличной форме.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, новые тарифы будут действовать с 1 апреля 2021 года.

Тарифы вырастут в городе с 1,15% до 1,3% от суммы выплаты, а в селе и поселках городского типа с 2,3% до 2,65%.

«Рад сообщить, что «Укрпошта», при содействии Министерства инфраструктуры, и Министерство социальной политики достигли компромисса в вопросе тарификации доставки пенсий», — заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

На сегодняшний день, через «Укрпошту» получают пенсии 3,5 млн человек.

Ранее Минсоцполитики предложило конкурсный отбор по выплате и доставке пенсий и денежной помощи для операторов почтовой связи.

Согласно проекту, для обеспечения доставки пенсий уполномоченный банк на договорных началах может привлекать операторов почтовой связи. Оплата услуг по доставке домой будет проводиться получателями самостоятельно.

В то же время доставка пенсий и пособий домой получателям из числа лиц с инвалидностью I группы, лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе, лиц, достигших 80-летнего возраста, будет выплачиваться органами ПФУ.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине большинство физлиц-предпринимателей (ФОП) платят взносы с минимальной зарплаты и смогут получать только минимальную пенсию, которая сейчас составляет 1 769 гривен.

Также стало известно, что власть будет вынуждена повышать пенсионный возраст или налоги, если не удастся внедрить пенсионную реформу в Украине.