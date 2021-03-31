В России заявили, что ситуация на Донбассе обострилась и ответственность за эскалацию конфликта лежит на Украине. В Кремле также считают, что это может привести к «возобновлению» войны.

Такое заявление сделал спикер президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы выражаем обеспокоенность в связи с растущей напряженностью и высказываем обеспокоенность, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне. Конечно, очень не хотелось бы это увидеть», — отметил Песков.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил, что на Донбассе постоянно присутствуют 2-3 тысяч кадровых российских военных, они контролируют местных боевиков. Также, по его словам, Россия нарастила численность своих войск у границ Украины, а также на территории временно оккупированного Крыма и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.