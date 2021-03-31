Александр Тупицкий уже не возглавляет КСУ. Так, Тупицкий якобы потерял должность после опубликования указа президента об отмене его назначения.

Такое заявление сделал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, передает «Украина 24».

По словам Вениславского, с момента подписания указа президентом Тупицкий перестал быть судьей КСУ, а любые его распоряжения не имеют юридической силы.

«Тупицкий уже перестал быть субъектом с 27 марта 2021 года. То, что человек себя считает еще на это время каким-то чиновником в КСУ — это вопрос не ко мне. С момента издания указа президента господин Тупицкий потерял статус судьи. Никаких юридических последствий его любые распоряжения, приказы, директивы или еще что-то, не будут иметь и не должны», — сказал он.

Вениславский добавил, что уже в ближайшие дни глава государства объявит конкурс на занятие вакантных должностей в Конституционном суде.

Напомним, 27 марта президент Владимир Зеленский издал указ об отмене указов предыдущего президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ. Также глава государства отменил указ о назначении другого судьи КСУ — Сергея Касминина.

Как мы уже рассказывали ранее, в КСУ на должности помощников друг другу устраивают жен, дочерей и других родственников. Проводится такое трудоустройство без конкурса.

А замглавы Конституционного Суда Сергей Головатый задекларировал храм Украинской православной церкви Киевского патриархата в Черкасской области.