Украина получила подтверждение о поставке дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX.

Об этом в эфире программы «Мокрик По Живому» сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, уже в ближайшие недели в рамках COVAX Украина должна получить 117 тысяч доз Pfizer.

«Плюс сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня», — отметил Ляшко.

Главный санврач также напомнил, что Украина ранее получила 500 тысяч доз вакцины Covishield и по контракту до конца марта должен был прийти еще миллион доз.

«Затем следующие 500 тысяч доз и еще миллион. Однако сейчас в Индии временный запрет на экспорт вакцины, но мы не паникуем, потому что сейчас приходит новая вакцина с такой же платформы — в рамках механизма COVAX», — подчеркнул Ляшко.

Отметим, речь идет о той же вакцине AstraZeneca, но которую производят в Южной Корее (производитель до сих пор не зарегистрировал вакцину в Украине).

Ранее Украина заключила контракт на поставку 2 миллионов доз вакцины от китайской компании Sinovac.

Как сообщалось ранее, в Украину 25 марта прибыла первая партия китайской вакцины против коронавирусной инфекции CoronaVac от компании Sinovac. CoronaVac является инактивированной цельноклеточной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Инактивированную вакцину получают из убитого вируса, который полностью обезвреживается, но сохраняет все свои имуногенные свойства. Так, в цельноклеточных (или цельновирионных) вакцинах вирусы либо замораживают, либо обрабатывают химическими веществами.

Ученые из бразильского университета города Рибейран-Прету разработали препарат для иммунизации против коронавируса. Он называется ButanVac. Испытания препарата должны начаться в апреле, сразу после одобрения регулирующих органов. После успешных испытаний в мае планируется начать массовое производство вакцины. К июлю Бразилия рассчитывает произвести около 40 млн доз препарата.