Кабинет министров Украины изменил перечень товаров, импорт которых из Российской Федерации запрещен.

Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

Под запрет попали следующие позиции:

пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин)

масло подсолнечное

моющие и чистящие средства

бумага газетная в рулонах или листах

бумага и картон для письма, печати или других графических целей

крафт-бумага и крафт-картон

туалетная бумага

полотенца для рук в рулонах

проволока из легированных сталей

инструменты для бурения скальных пород или грунтов

тележки, оси, колеса (вагонная продукция).

Запрет вступит в силу через 10 дней после опубликования постановления.

Как сообщалось ранее, Украина присоединилась к антироссийским санкциям, которые ранее ввел Евросоюз из-за ареста и приговора главному российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Парижский апелляционный суд отклонил решение Международного Трибунала от 26 ноября 2018 по делу Ощадбанка против Российской Федерации о возмещении потерь в Крыму, вызванных аннексией полуострова — речь идет о возмещении 1,3 млрд долларов убытков.