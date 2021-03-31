Кабинет министров Украины изменил перечень товаров, импорт которых из Российской Федерации запрещен.
Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.
Под запрет попали следующие позиции:
- пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин)
- масло подсолнечное
- моющие и чистящие средства
- бумага газетная в рулонах или листах
- бумага и картон для письма, печати или других графических целей
- крафт-бумага и крафт-картон
- туалетная бумага
- полотенца для рук в рулонах
- проволока из легированных сталей
- инструменты для бурения скальных пород или грунтов
- тележки, оси, колеса (вагонная продукция).
Запрет вступит в силу через 10 дней после опубликования постановления.
Как сообщалось ранее, Украина присоединилась к антироссийским санкциям, которые ранее ввел Евросоюз из-за ареста и приговора главному российскому оппозиционеру Алексею Навальному.
Парижский апелляционный суд отклонил решение Международного Трибунала от 26 ноября 2018 по делу Ощадбанка против Российской Федерации о возмещении потерь в Крыму, вызванных аннексией полуострова — речь идет о возмещении 1,3 млрд долларов убытков.