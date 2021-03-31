В Киеве с 5 апреля планируется остановка транспорта, запрет на перемещение по улицам. Кроме того, стало известно о возможности введения комендантского часа после 22:00.

Так, сегодня, 31 марта, Киева Виталий Кличко уже анонсировал следующие ограничения, которые будут введены с 5 апреля, напоминает «Сегодня».

Будут закрыты все детсады и школы

Общественный транспорт – наземный и метро – будет курсировать по спецпропускам: это как прошлой весной

Руководителям учреждений и предприятий предписывается отправить сотрудников на дистанционную работу или предоставить отпуска

Заведения общественного питания могут продолжить работу – но только навынос или доставку

Продуктовые ярмарки уже с 1 апреля будут запрещены

Минимальный срок действия ограничений – до 16 апреля.

Также, ситуацию в Киеве должна рассмотреть и Верховная Рада. Вероятнее всего, это произойдет 6 апреля, сообщил «Сегодня» высокопоставленный источник в МВД.

Как утверждает осведомленный источник, Рада может принять решение о комендантском часе: полный запрет на передвижение по городу после 22:00. Вероятность такого решения он оценивает как высокую. Причина – критическая ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 в столице.

По словам источника, угрожающим представляется не столько рост заболеваемости, сколько рост количества тяжелых случаев. Причем прогнозы самые плохие. Ситуация может еще больше ухудшиться. Отсюда – идея о комендантском часе. В МВД ее не исключают, однако прямо не комментируют.

«Возможность введения комендантского часа предусмотрена законом, решение принимает правительство», – сказал нам спикер МВД Артем Шевченко.

Как мы уже рассказывали ранее, карантин во Львове ужесточают из-за резкого увеличения количества больных и госпитализаций в городе.

В то же время, карантин в Европе продолжают усиливать, несмотря на активную вакцинацию. Дело в том, что в Европейском Союзе в конце февраля вспыхнула новая волна COVID-19, которая стала уже третьей с начала пандемии.