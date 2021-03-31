В Киеве с 5 апреля ужесточают карантин — проезд в наземном общественном транспорте и метро разрешается только со специальными пропусками. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
Общественный наземный транспорт и метро будет работать по специальным пропускам пассажиров: перевозить только работников предприятий критической инфраструктуры.
Кроме того, с 5 апреля закрываются школы и детские садики.
Работодателям рекомендуют отправить сотрудников на удаленную работу или, по возможности, предоставить отпуска.
Заведения общественного питания продолжат работать только на доставку или навынос.
Как сообщалось ранее, в Киеве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 запретили проводить продуктовые ярмарки.
Также сообщалось, что во Львове до 12 апреля ужесточают карантин из-за резкого увеличения количества больных и госпитализаций в городе.
А в Одессе в этом году отменили «Юморину», которая ежегодно проходила 1 апреля — регион находится в «красной» зоне карантина.