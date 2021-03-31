В Киеве с 5 апреля ужесточают карантин — проезд в наземном общественном транспорте и метро разрешается только со специальными пропусками. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Общественный наземный транспорт и метро будет работать по специальным пропускам пассажиров: перевозить только работников предприятий критической инфраструктуры.

Кроме того, с 5 апреля закрываются школы и детские садики.

Работодателям рекомендуют отправить сотрудников на удаленную работу или, по возможности, предоставить отпуска.

Заведения общественного питания продолжат работать только на доставку или навынос.

Как сообщалось ранее, в Киеве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 запретили проводить продуктовые ярмарки.

Также сообщалось, что во Львове до 12 апреля ужесточают карантин из-за резкого увеличения количества больных и госпитализаций в городе.

А в Одессе в этом году отменили «Юморину», которая ежегодно проходила 1 апреля — регион находится в «красной» зоне карантина.