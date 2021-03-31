Эффективность вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac находится на уровне 50% — препарат предотвращает любые случаи заражения и проявления симптомов. Кроме того, на 78% вакцина предотвращает болезни средней тяжести и на 100% — тяжелые случаи и госпитализации.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» заявил глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, член оперативного штаба Минздрава по вакцинации Федор Лапий.

Отметим, в начале года в Бразилии и Турции также проводили испытания вакцины и они показали очень разные результаты. Лапий отметил, что при измерении эффективности в Бразилии местные ученые учли даже очень легкие формы болезни.

В Бразилии эффективность против COVID-19 составила чуть больше 50%, отчасти из-за того, что там решили испытывать препарат только на медиках. В Турции эффективность вакцины оказалась на уровне 83,5%.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила подтверждение о поставке дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX.

Ученые из бразильского университета города Рибейран-Прету разработали препарат для иммунизации против коронавируса. Он называется ButanVac. Испытания препарата должны начаться в апреле, сразу после одобрения регулирующих органов. После успешных испытаний в мае планируется начать массовое производство вакцины. К июлю Бразилия рассчитывает произвести около 40 млн доз препарата.