В учебниках по истории Украины для 9 и 10 классов обнаружили карты Украины из состава которой «исключили» оккупированный Россией Крым.
Как сообщает «Историческая правда», ошибку заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.
Так в учебнике «История Украины. Учебник для 10 класса учреждений общего среднего образования», автор: А.К. Струкевич, издательство: «Грамота», 2018 год, отчетливо видно, что карта Украины изображена без полуострова Крым.
Аналогичное изображение в учебнике для учеников 9-го класса этого же автора, который выдало то же издательство «Грамота» в 2017 году.
Как мы уже рассказывали ранее, Парижский апелляционный суд отклонил решение Международного Трибунала от 26 ноября 2018 по делу Ощадбанка против Российской Федерации о возмещении потерь в Крыму, вызванных аннексией полуострова — речь идет о возмещении 1,3 млрд долларов убытков.
А также, Австралия приняла решение ввести санкции против 4 российских компаний и одного физического лица за строительство Крымского моста.