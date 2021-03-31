В первый день апреля сохранится долгожданное тепло — синоптики обещают сухую и теплую погоду на всей территории Украины.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

По прогнозу синоптиков, 1 апреля в Украине ожидается от 9 до 20 градусов тепла.

«1 апреля в Украине без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6 ° тепла, днем 9-14 °, в южной части и восточных областях 15-20°, в Карпатах на протяжении суток около 0° «, — говорится в сообщении.

Напомним, начальник отдела метеопрогнозов Владислав Билык сообщал, что после 1 апреля ожидается пара довольно солнечных и в меру сухих дней. При этом в отдельных регионах возможны небольшие осадки.

Добавим, что начало апреля в Украине отметится контрастной погодой. В частности в среду, 3 апреля, и в четверг, 4 апреля, в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепровской областях ожидается дождь со снегом, температура воздуха днем от плюс 5 до плюс 8 градусов. Ночью столбики термометров покажут от 0 до минус 2 градусов.