2 апреля отмечаются Международный день детской книги, Всемирный день распространения информации о проблемах аутизма, а по народному календарю — Фотиния Колодязниця. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Фотиния Колодязниця

Фотина Самара — героиня известного библейского перевода. Эта та самая женщина, у которой Иисус Христос попросил воды из колодца Иакова. Познакомившись с Сыном Божьим, она сообщила о приходе Мессии, а позже стала христианкой. В 66 году Фотина приняла мученическую смерть — римляне бросили ее в колодец. Вместе с ней пострадали два ее сына и четыре сестры. Наши предки в этот день особенно почитали колодезную воду. Считалось, что на Фотиния она приобретает целебные свойства. Праздники и памятные даты апреля: отмечаемый

Приметы на 2 апреля

Дождь 2 апреля — будет хороший урожай грибов.

Если выпить из колодца — можно вылечиться от болезни.

Прилетели скворцы — пришла настоящая весна.

Многие талой воды в апреле — много травы будет в мае.

Днем 2 апреля жарко, а ночью приходят холода — погода в ближайшее время будет теплой и ясной.

Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги. Всемирный день распространения информации о проблемах аутизма, отмечают ежегодно 2 апреля, начиная с 2008 года. Цель этой даты — подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни. Ведь численность детей, страдающих аутизмом, высока во всех регионах мира и имеет огромные последствия для детей, их семей, общин и обществ. Также в этот день отмечают: