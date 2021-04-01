7 апреля христиане восточного обряда отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы , с которым приветствуют близких людей.
НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку коротких приветствий и красивых открыток.МОЛИТВЫ НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ
сейчас Благовещения
Радостное, вещее!
Мы вас поздравляем,
Мы вас призываем —
Богу поклонитесь,
Жарко помолитесь.
По Благое Слово,
По Ласкy Христовy!
***
Пусть Благовещения придет
И вам здоровья принесет,
Пусть Господь благословит,
Пусть всего вознаградит.
Живите весело всегда,
Чтобы не пришла в дом беда,
Чтобы скука чужой вам была,
И радость вас найти смогла!
***
С Благовещением поздравляю
И такое тебе желаю:
Чаще Господу молись,
Чтобы мечты все твои сбылись!
С надеждой ты день встречай —
И будет лучше, ты хорошо знай!
***Поздравляю с великим праздником Благовещения! Говорят, что в этот день даже птицы гнезда не вьют, поэтому желаю и тебе духовно отдохнуть!
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В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы от всего сердца хочу вас поздравить и пожелать крепкого здоровья, душевного покоя и равновесия, нравственной стабильности, взаимной любви, счастья и достатка. Пожалуйста, искренние и доброжелательные!
Смотрите подборку музыкальных открыток .