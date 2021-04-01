7 апреля христиане восточного обряда отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы , с которым приветствуют близких людей.

НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку коротких приветствий и красивых открыток.МОЛИТВЫ НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ

сейчас Благовещения

Радостное, вещее!

Мы вас поздравляем,

Мы вас призываем —

Богу поклонитесь,

Жарко помолитесь.

По Благое Слово,

По Ласкy Христовy!

***

Пусть Благовещения придет

И вам здоровья принесет,

Пусть Господь благословит,

Пусть всего вознаградит.

Живите весело всегда,

Чтобы не пришла в дом беда,

Чтобы скука чужой вам была,

И радость вас найти смогла!

***

С Благовещением поздравляю

И такое тебе желаю:

Чаще Господу молись,

Чтобы мечты все твои сбылись!

С надеждой ты день встречай —

И будет лучше, ты хорошо знай!

***Поздравляю с великим праздником Благовещения! Говорят, что в этот день даже птицы гнезда не вьют, поэтому желаю и тебе духовно отдохнуть!

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В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы от всего сердца хочу вас поздравить и пожелать крепкого здоровья, душевного покоя и равновесия, нравственной стабильности, взаимной любви, счастья и достатка. Пожалуйста, искренние и доброжелательные!

Смотрите подборку музыкальных открыток .