В четверг, 1 апреля, в мире отмечают День смеха или День дурака (April Fools’ Day или All Fool’s Day), а это повод поздравить друзей.
НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку красивых открыток и поздравлений.
У вас сегодня белая спина,
Ботинок в глине, нос такой БОЛЬШОЙ.
Сегодня много шуток, старина,
Все много шутят, просто день такой:
День смеха, дурака, шута — всего,
Что вызывает этот самый смех,
И первое апреля для того,
Чтобы улыбки радовали всех!
***
Если вдруг у вас с утра
Побелела вся спина,
Поступил звонок из банка
Что вам выдан миллион,
В календарь скорей взгляните,
Лист вчерашний оторвите,
И на дату посмотрите,
Там апреля первый день.
Тут же все дела бросайте
Позабудьте сон и лень,
И с Днем смеха поздравляйте,
Всех знакомых вам людей!
***
Первое апреля —
Это праздник смеха!
Счастья всем желаем,
Радости, успеха!
Шуток самых классных,
Самых остроумных,
Самых обалденных
И порой безумных!
А еще желаю
От души смеяться,
Если вдруг обманут —
То не огорчаться!
На обман попавшись,
Долго не сердитесь,
Только постарайтесь, —
Вновь не попадитесь!
***
От улыбок сводит челюсть
Вот уже который час,
Но в день смеха, я надеюсь,
Этот факт скучать не даст!
Я тебя поздравлю тоже
С добрым праздником смешным.
Будем вместе корчить рожи
И испытывать экстрим!
Наплевать, что мел на спинах —
Мы с тобой переживем.
Лишь бы юмор не покинул.
Будь доволен этим днем!
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