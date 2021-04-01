В четверг, 1 апреля, в мире отмечают День смеха или День дурака (April Fools’ Day или All Fool’s Day), а это повод поздравить друзей.

НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку красивых открыток и поздравлений.

У вас сегодня белая спина,

Ботинок в глине, нос такой БОЛЬШОЙ.

Сегодня много шуток, старина,

Все много шутят, просто день такой:

День смеха, дурака, шута — всего,

Что вызывает этот самый смех,

И первое апреля для того,

Чтобы улыбки радовали всех!

***

Если вдруг у вас с утра

Побелела вся спина,

Поступил звонок из банка

Что вам выдан миллион,

В календарь скорей взгляните,

Лист вчерашний оторвите,

И на дату посмотрите,

Там апреля первый день.

Тут же все дела бросайте

Позабудьте сон и лень,

И с Днем смеха поздравляйте,

Всех знакомых вам людей!

***

Первое апреля —

Это праздник смеха!

Счастья всем желаем,

Радости, успеха!

Шуток самых классных,

Самых остроумных,

Самых обалденных

И порой безумных!

А еще желаю

От души смеяться,

Если вдруг обманут —

То не огорчаться!

На обман попавшись,

Долго не сердитесь,

Только постарайтесь, —

Вновь не попадитесь!

***

От улыбок сводит челюсть

Вот уже который час,

Но в день смеха, я надеюсь,

Этот факт скучать не даст!

Я тебя поздравлю тоже

С добрым праздником смешным.

Будем вместе корчить рожи

И испытывать экстрим!

Наплевать, что мел на спинах —

Мы с тобой переживем.

Лишь бы юмор не покинул.

Будь доволен этим днем!

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