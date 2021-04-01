31 марта в Украине закончилось действие фиксированного тарифа на газ 6,99 грн за кубометр. С 1 апреля тарифы становятся рыночным и могут начать расти.

О том, сколько будет стоить газ в апреле, говорится в материале ГазПравда.

Многие компании пока не изменили цену по сравнению с мартом. К примеру, «Мегаватт» опубликовал ценник в 6,70 грн за кубометр, а поставщики «Эру Людям», «Эру Трейдинг» и «Агросинтез Трейдинг» — 6,75 грн за кубометр. Цену в 6,85 грн предложил «ГП «Промсервис».

«Нафтогаз Украины» также оставил апрельскую цену на уровне 6,86 грн за кубометр. Столько же за кубометр просить и компания «Галнафтогаз».

Большинство поставщиков, в частности региональные компании, озвучили цену в 6,99 грн за кубометр. Но при этом более десяти компаний обнародовали цены от 7,60 грн и до 8,85 грн за кубометр. В частности, цену в 8,85 грн предложил «Азовгаз».

Как сообщалось ранее, средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2020 года составила 8 519,74 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м и оказалась на 60,8% больше, чем в первом полугодии (5 299,2 грн).

Также сообщалось о том, что трейдеров обяжут до 25 апреля каждого года публиковать на своих сайтах цену ресурса. Предложение будет действовать с 1 мая по 30 апреля следующего года. Оплату счета необходимо осуществлять не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным. Годовая сумма разбивается на количество месяцев поставки и осуществляется равными платежами каждый месяц.